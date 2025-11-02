"Ливерпуль" победил "Виллу", прервав серию из четырех поражений

Голы Мохамеда Салаха и Райана Гравенберха позволили "Ливерпулю" победить "Астон Виллу" со счетом 2:0, прервав свою серию из четырех поражений подряд в Премьер-Лиге.

После эксперимента посреди недели против "Кристал Пэлас" главный тренер "красных" Арне Слот вернулся к сильнейшему сочетанию игроков. С первых минут вышел выздоровевший Райан Гравенберх.



В старте у "вилланов" появился Эванн Гессан, заменив травмированного Эмилиано Буэндиа. Харви Эллиотт в заявку не попал из-за условий своей аренды.



Гости "Энфилда" могли открыть счет уже на пятой минуте, когда мяч после выстрела Моргана Роджерса попал в штангу. На 19-й минуте уже голкипер хозяев Георгий Мамардашвили перевел в перекладину удар Мэтти Кэша.



Постепенно хозяева стала усиливать свое давление, но с завершающим ударом у них были проблемы. Доминик Собослаи дважды попал в створ, но для Эмилиано Мартинеса это не стало проблемой.



"Вилла" все больше прижималась к своим воротам и на 43-й минуте пропустила. Уго Экитике из центра штрафной замкнул подачу Собослаи, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Впрочем, спустя всего пару минут "Ливерпуль" все же повел в счете. Мартинес подарил мяч Салаху, а тот в касание поразил пустые ворота — 1:0.



Второй тайм "красные" начали первым номером, уверенно контролируя мяч, и на 58-й минуте вышли вперед. Гравенберх продвинулся до подступов к штрафной, а затем нанес удар с рикошетом от Пау Торреса — 2:0.



После второго гола хозяева заметно ослабили хватку, однако соперник не смог этим воспользоваться.



У "Виллы" были все шансы забить быстрый гол, однако не повезло, а дальше "Ливерпуль" стал постепенно прибавлять, открыв счет и затем укрепив свое преимущество.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче