"Ливерпуль" победил "Виллу", прервав серию из четырех поражений
Голы Мохамеда Салаха и Райана Гравенберха позволили "Ливерпулю" победить "Астон Виллу" со счетом 2:0, прервав свою серию из четырех поражений подряд в Премьер-Лиге.
После эксперимента посреди недели против "Кристал Пэлас" главный тренер "красных" Арне Слот вернулся к сильнейшему сочетанию игроков. С первых минут вышел выздоровевший Райан Гравенберх.
В старте у "вилланов" появился Эванн Гессан, заменив травмированного Эмилиано Буэндиа. Харви Эллиотт в заявку не попал из-за условий своей аренды.
Гости "Энфилда" могли открыть счет уже на пятой минуте, когда мяч после выстрела Моргана Роджерса попал в штангу. На 19-й минуте уже голкипер хозяев Георгий Мамардашвили перевел в перекладину удар Мэтти Кэша.
Постепенно хозяева стала усиливать свое давление, но с завершающим ударом у них были проблемы. Доминик Собослаи дважды попал в створ, но для Эмилиано Мартинеса это не стало проблемой.
"Вилла" все больше прижималась к своим воротам и на 43-й минуте пропустила. Уго Экитике из центра штрафной замкнул подачу Собослаи, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Впрочем, спустя всего пару минут "Ливерпуль" все же повел в счете. Мартинес подарил мяч Салаху, а тот в касание поразил пустые ворота — 1:0.
Второй тайм "красные" начали первым номером, уверенно контролируя мяч, и на 58-й минуте вышли вперед. Гравенберх продвинулся до подступов к штрафной, а затем нанес удар с рикошетом от Пау Торреса — 2:0.
После второго гола хозяева заметно ослабили хватку, однако соперник не смог этим воспользоваться.
У "Виллы" были все шансы забить быстрый гол, однако не повезло, а дальше "Ливерпуль" стал постепенно прибавлять, открыв счет и затем укрепив свое преимущество.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
02.11.2025 01:00
Топ перестроил игру. Клопп продолжил сливать дальше. Разница.
02.11.2025 01:06 #
dexter
02.11.2025 01:19 #
dexter
02.11.2025 00:32 # удалить
kellborn
Вообще, у хейтеров Слота ничего не екает от того, что для проведения качественного матча, Слот просто усадил на лавку всех новичков, которых смог?
Может проблема не в Слоте, все таки?
(ответить)
02.11.2025 00:33 #
dembo
02.11.2025 00:37 #
dexter
После двух ударов в каркас, ничего не екает?) Вилле тупо не прет. Заглот как был дном, так им и остается.
(ответить)
Это ровно то о чем я говорю. Просто давайте сравним состав ЛФК в этом матче, и в прошлом сезоне:
Аллисон > Грузина
ТАА >> Брэдли
Ван Дайк на год моложе >> Ван Дайк на год старше
Робертсон на год моложе >> Робертсон на год старше
Салах на год моложе >>> Салах на год старше
Диас >>> Гапко
Единственный апрув позиции в этом матче Экетике >> Нуньеса.
Тем не менее, Ливерпуль выиграл у Виллы с прошлогодним ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшеным составом, показав норм игру. То есть, если это экстраполировать дальше, то просто сохрани предыдущий состав и омолоди 3 позиции, Ливерпуль должен был бы играть ЕЩЕ лучше. То есть и без 2-х штанг и везения можно было бы обойтись, как пишет Декстер.
Вот и получается, что потратив рекордное количество денег, Ливерпуль стал ЗНАЧИТЕЛЬНО слабее просто. Настолько слабее, что с ухудшенным прошлогодним составом, команда все равно играет качественней
(ответить)
01.11.2025 22:57 # удалить
dexter
