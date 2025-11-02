"Ливерпуль" победил "Виллу", прервав серию из четырех поражений

Мохамед Салах и Райан Гравенберх Голы Мохамеда Салаха и Райана Гравенберха позволили "Ливерпулю" победить "Астон Виллу" со счетом 2:0, прервав свою серию из четырех поражений подряд в Премьер-Лиге.

После эксперимента посреди недели против "Кристал Пэлас" главный тренер "красных" Арне Слот вернулся к сильнейшему сочетанию игроков. С первых минут вышел выздоровевший Райан Гравенберх.

В старте у "вилланов" появился Эванн Гессан, заменив травмированного Эмилиано Буэндиа. Харви Эллиотт в заявку не попал из-за условий своей аренды.

Гости "Энфилда" могли открыть счет уже на пятой минуте, когда мяч после выстрела Моргана Роджерса попал в штангу. На 19-й минуте уже голкипер хозяев Георгий Мамардашвили перевел в перекладину удар Мэтти Кэша.

Постепенно хозяева стала усиливать свое давление, но с завершающим ударом у них были проблемы. Доминик Собослаи дважды попал в створ, но для Эмилиано Мартинеса это не стало проблемой.

"Вилла" все больше прижималась к своим воротам и на 43-й минуте пропустила. Уго Экитике из центра штрафной замкнул подачу Собослаи, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Впрочем, спустя всего пару минут "Ливерпуль" все же повел в счете. Мартинес подарил мяч Салаху, а тот в касание поразил пустые ворота — 1:0.

Второй тайм "красные" начали первым номером, уверенно контролируя мяч, и на 58-й минуте вышли вперед. Гравенберх продвинулся до подступов к штрафной, а затем нанес удар с рикошетом от Пау Торреса — 2:0.

После второго гола хозяева заметно ослабили хватку, однако соперник не смог этим воспользоваться.

У "Виллы" были все шансы забить быстрый гол, однако не повезло, а дальше "Ливерпуль" стал постепенно прибавлять, открыв счет и затем укрепив свое преимущество.

"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче




  1. bastian-mc 02.11.2025 01:45 # bastian-mc
    Топ перестроил игру. Клопп продолжил сливать дальше. Разница.

    (ответить)

  2. narcot 02.11.2025 01:21 # narcot
    02.11.2025 01:06 #
    dexter

    Тоттенщит выше залупси и скама. ОРУУУУУУ!
    (ответить)


    02.11.2025 01:19 #
    dexter

    мне похуй на скам, подзалупси



    власовец ещё не был так близок к провалу

    (ответить)

  3. hachidlo 02.11.2025 01:17 # hachidlo
    Ватные подзалупли переебутся сегодня (и нет, не из-за победы залупуля, а из-за победы Щолси).

    (ответить)

  4. electric 02.11.2025 01:12 # electric
    Не позволим арсосалу взойти на трон!
    Это немыслимо!

    (ответить)

  5. dembo 02.11.2025 01:07 # dembo
    отскок подзалюпаля

    (ответить)

  6. dexter 02.11.2025 01:06 # dexter
    Тоттенщит выше залупси и скама. ОРУУУУУУ!

    (ответить)

  7. kellborn 02.11.2025 01:06 # kellborn
    02.11.2025 00:32 # удалить
    kellborn

    Вообще, у хейтеров Слота ничего не екает от того, что для проведения качественного матча, Слот просто усадил на лавку всех новичков, которых смог?

    Может проблема не в Слоте, все таки?
    (ответить)

    02.11.2025 00:33 #
    dembo

    вуаахахха тихо тихо, ща далбаебик на кекстер сгорит в ноль
    (ответить)

    02.11.2025 00:37 #
    dexter

    После двух ударов в каркас, ничего не екает?) Вилле тупо не прет. Заглот как был дном, так им и остается.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/118157/?c=1#c8118873


    Это ровно то о чем я говорю. Просто давайте сравним состав ЛФК в этом матче, и в прошлом сезоне:
    Аллисон > Грузина
    ТАА >> Брэдли
    Ван Дайк на год моложе >> Ван Дайк на год старше
    Робертсон на год моложе >> Робертсон на год старше
    Салах на год моложе >>> Салах на год старше
    Диас >>> Гапко

    Единственный апрув позиции в этом матче Экетике >> Нуньеса.

    Тем не менее, Ливерпуль выиграл у Виллы с прошлогодним ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшеным составом, показав норм игру. То есть, если это экстраполировать дальше, то просто сохрани предыдущий состав и омолоди 3 позиции, Ливерпуль должен был бы играть ЕЩЕ лучше. То есть и без 2-х штанг и везения можно было бы обойтись, как пишет Декстер.

    Вот и получается, что потратив рекордное количество денег, Ливерпуль стал ЗНАЧИТЕЛЬНО слабее просто. Настолько слабее, что с ухудшенным прошлогодним составом, команда все равно играет качественней

    (ответить)

  8. brown-ale 02.11.2025 01:05 # brown-ale
    Восстали из пепла, когда все их уже списали. Но по игре очень слабо. Вилла должна была открывать счет, дальше было бы по накатанной.

    (ответить)

  9. florian-wirtz 02.11.2025 01:04 # florian-wirtz
    3 Ливерпуль 10 18
    4 Тоттенхэм 10 17
    5 Жопонюхси 10 17

    (ответить)

  10. dexter 02.11.2025 01:04 # dexter
    Где трое моих маленьких порасят-жопонюхов: заглот, мун хог-дог и гачильда?


    01.11.2025 22:57 # удалить
    dexter

    Разъебем виллу.

    Источник: https://fapl.ru/posts/118157/?c=1

    (ответить)

  11. florian-wirtz 02.11.2025 01:03 # florian-wirtz
    Ливерпуль идёт за трофеем.

    (ответить)

