Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его нападающий Виктор Дьекереш получил травму против "Бернли".

Именно Дьекереш открыл счет в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу (0:2), однако уже в перерыве Виктор был заменен.



У Дьекереша возникли проблемы мышечного характера, и теперь 27-летний швед рискует пропустить выезд к пражской "Славии" в Лиге Чемпионов в следующий вторник.



"Думаю, это был один из лучших матчей, что он сыграл за нас. В целом его игра, помимо гола, была исключительна, и нам пришлось его убрать, потому что он получил небольшую болячку мышечного характера".



"Его высокий прессинг, его расположение на поле, его касания, его рывки и то, как он связывал игру... Он набрал действительно хороший ход. Жаль, что он что-то почувствовал", — цитирует Артету The Independent.