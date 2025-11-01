Жоао Педро принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

Челси Гол Жоао Педро позволил "Челси" победить в дерби "Тоттенхэм" со счетом 0:1 и догнать своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Выздоровевшие защитники "шпор" Кристиан Ромеро и Дестини Удоджи были названы только среди запасных.

Наставник "синих" Энцо Мареска произвел 10 перестановок по сравнению с матчем Кубка Лиги против "Вулверхэмптона", снарядив Мало Гюсто в полузащиту.

"Челси" играл лучше в начале матча, больше владея мячом и больше атакуя, однако реальных моментов у гостей не было до 31-й минуты, когда после ошибки обороны "Тоттенхэма" Жоао Педро вышел один на один по левому краю штрафной, однако Гульельмо Викарио не позволил поразить свой ближний угол ворот.

На 34-й минуте оборона домашней команды еще раз дала сбой, совершив две потери подряд. Мойсес Кайседо завладел мячом на границе штрафной, рванул внутрь площадки и успел сделать короткую передачу на Педро, который на сей раз был точен — 0:1.

На 43-й минуте у Педро был еще один момент, но "шпор" вновь выручил Викарио.

Еще одним заметным событием до перерыва стал грубый фол Родриго Бентанкура на Рисе Джеймсе. Уругвайскому полузащитнику повезло отделаться "горчичником".

Во втором тайме хозяевам нужно было отыгрываться, но с созданием моментов была беда. Гости по-прежнему действовали опаснее. Порой на поле вскипали страсти, как и положено дерби.

У "Челси" было несколько шансов для второго гола, включая прекрасные моменты Джейми Гиттенса и Педро в компенсированное время, но не сложилось.

"Челси" сыграл гораздо лучше своего соперника и мог побеждать крупнее. "Тоттенхэм" был просто беззуб впереди, не создав реальных угроз воротам Роберта Санчеса.

"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче




Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2025 22:30

Количество просмотров Просмотров: 316

  1. dembo 01.11.2025 22:45 # dembo
    а ну и судья чмопидаргандонтварь КОЛБАСНАЯ

  2. dembo 01.11.2025 22:44 # dembo
    чемпионская команда по факту, не хватает топового левого вингера, а не ету залупу, которая с 5 метров ебашит по воробьям по котящемуся мячу.
    ну и цз топовый, хотя бы 1.
    и все

    даже санчес, по факту, играет уже довольно давно стабильно и уверенно

  3. brown-ale 01.11.2025 22:44 # brown-ale
    Старые добрые Шпоры вернулись!

  4. hachidlo 01.11.2025 22:43 # hachidlo
    Матч недели окончен. Тоттеншит полный шит. Теперь только матчи середняков остались на недели.

  5. meshuggah 01.11.2025 22:41 # meshuggah
    С победой!

  6. akado 01.11.2025 22:37 # akado
    Кайседо, спасибо, что живой.

  7. gucman 01.11.2025 22:36 # gucman
    С победой!

    В целом больше заслужили, чем петухи, но игра в атаке оставляет желать лучшего. Ждём Палмера.

  8. cristean2 01.11.2025 22:36 # cristean2
    Изи, игра на 0-3 минимум

  9. mafia 01.11.2025 22:36 # mafia
    бля вы видели тачку жао педро? Супер секси, намного симпотнее всяких ламб хуямб

