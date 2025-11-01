Аморим: "Утратили контроль на пять минут"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетовал на пятиминутную потерю своей командой контроля над игрой против "Ноттингем Форест".

Выиграв первый тайм матча Премьер-Лиги на "Сити Граунд" со счетом 0:1, в начале второго "Юнайтед" дважды пропустил и только благодаря позднему голу Амада Диалло ушел от поражения 2:2.



Аморим расстроен потерей двух очков, но в то же время доволен реакцией "Юнайтед" на этот двойной залп соперника сразу после перерыва.



"Когда я думаю об игре, то чувствую, что мы утратили контроль на пять минут. Мне кажется, когда мы оказывались в такой ситуации в недавнем прошлом, нам было гораздо сложнее, нежели сегодня".



"Мое ощущение таково, что мы сыграли хорошо, но нам слегка не хватило энергии. Мы играем лучше как команда, когда у нас полная энергия. Мои игроки стараются изо всех сил, но у нас есть потенциал играть лучше".



"Иногда у нас бывают такие моменты. В итоге мы недосчитались двух очков, и теперь нам нужно взять три очка в следующем матче", — цитирует Аморима BBC.