Артета отметил "исключительную" игру "Арсенала" против "Бернли"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда была "исключительно хороша" в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Бернли".

В субботу "Арсенал" одержал свою девятую победу подряд во всех соревнованиях, обыграв "Бернли" на выезде со счетом 0:2.



Оба своих гола "канониры" забили до перерыва, и игра команды в первом тайме на "Терф Мур" произвела сильное впечатление на Артету.



"Первый тайм был исключительно хорош, мы забили два гола и ничего не позволили им создать. Это стало для нас платформой. Нам пришлось произвести кое-какие изменения, и во втором тайме мы уже не так контролировали игру. В обороне мы были снова исключительны, мы ничего им не позволяли".



"Есть причина, почему они ("Бернли") проиграли один матч за последние 18 месяцев здесь — против "Ливерпуля" на последней секунде матча", — сообщил Артета BBC.