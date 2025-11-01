"Арсенал" уверенно победил "Бернли"

"Арсенал" укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 0:2 на поле "Бернли".

В стартовый состав "бордовых" на этот матч вернулся Джош Лоран.



Лишь Эберечи Эзе уцелел в старте "канониров" относительно победы 2:0 над "Брайтоном" в Кубке Лиги посреди недели. Вильям Салиба все-таки вышел с первых минут, как и Леандро Троссард.



Гостям удался быстрый гол. На 14-й минуте Деклан Райс навесил с углового к дальней штанге, где Габриэль Магальяэс ногой переправил мяч на Виктора Дьекереша, а тот пробил головой с близкого расстояния — 0:1.



Вскоре пару возможностей развить преимущество своей команды имел Букайо Сака, но Мартин Дубравка оба раза спас хозяев. Также мог оформить дубль Дьекереш, мяч после удара которого был остановлен на линии ворот защитником.



Второй гол "Арсенала" был лишь вопросом времени и на 35-й минуте случился. "Канониры" провели быструю контратаку, в завершении которой Троссард навесил с левого края штрафной в центр площадки, откуда Райс пробил головой в касание — 0:2.



Во втором тайме "канониры" принялись играть по счету, сбавив обороты, но при этом держа соперника на поводке. "Бордовые" ничего не смогли изменить, да и моментов практически не имели.



"Арсенал" одержал очередную дежурную победу в фирменном стиле, оформив "клин-шит" и забив после углового. "Бернли" не смог навязать борьбы лидеру Премьер-Лиги.



"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче