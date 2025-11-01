"Арсенал" уверенно победил "Бернли"

Виктор Дьекереш "Арсенал" укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 0:2 на поле "Бернли".

В стартовый состав "бордовых" на этот матч вернулся Джош Лоран.

Лишь Эберечи Эзе уцелел в старте "канониров" относительно победы 2:0 над "Брайтоном" в Кубке Лиги посреди недели. Вильям Салиба все-таки вышел с первых минут, как и Леандро Троссард.

Гостям удался быстрый гол. На 14-й минуте Деклан Райс навесил с углового к дальней штанге, где Габриэль Магальяэс ногой переправил мяч на Виктора Дьекереша, а тот пробил головой с близкого расстояния — 0:1.

Вскоре пару возможностей развить преимущество своей команды имел Букайо Сака, но Мартин Дубравка оба раза спас хозяев. Также мог оформить дубль Дьекереш, мяч после удара которого был остановлен на линии ворот защитником.

Второй гол "Арсенала" был лишь вопросом времени и на 35-й минуте случился. "Канониры" провели быструю контратаку, в завершении которой Троссард навесил с левого края штрафной в центр площадки, откуда Райс пробил головой в касание — 0:2.

Во втором тайме "канониры" принялись играть по счету, сбавив обороты, но при этом держа соперника на поводке. "Бордовые" ничего не смогли изменить, да и моментов практически не имели.

"Арсенал" одержал очередную дежурную победу в фирменном стиле, оформив "клин-шит" и забив после углового. "Бернли" не смог навязать борьбы лидеру Премьер-Лиги.

"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче




Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 977

  1. superglor 01.11.2025 21:08 # superglor
    Идем уверенно к титулу! Я болельщик Арсенала!

  2. gucman 01.11.2025 21:08 # gucman
    Кайседище!!!

  3. gameboy 01.11.2025 21:06 # gameboy
    Игра конечно рофл
    Мы так с ребятами во дворе рубимся

  4. dembo 01.11.2025 21:06 # dembo
    кайседо в соло

  5. gucman 01.11.2025 21:06 # gucman
    Гоооол

  6. mareska 01.11.2025 21:06 # mareska
    Педро заткнул хейтеров.

  7. skydreams 01.11.2025 21:05 # skydreams
    блять смотрите нахуй на лучшего полузаща АПЛ!!!! ВЕЛИЧАЙШИЙ СУКААААААААААААААААААААААААААА КАК ОН ХОРОШ!!!

  8. gucman 01.11.2025 21:04 # gucman
    Фофана хорош

  9. akado 01.11.2025 21:03 # akado
    Какой же лох Жоао, страшно это говорить, но зря Джексона отдали. Тот хоть защей хорошо прессовал.

  10. skydreams 01.11.2025 21:02 # skydreams
    сука жоао педру гондон нулёвый!!!!!!!!!!!!

  11. dembo 01.11.2025 20:54 # dembo
    у анскильного густо вечно одни и те же траблы
    вроде вцелом неплохо играет , старается...потмо вот в простой ситуации не может мяч вратарю пасануть и привозит угловой на ровном месте

  12. dembo 01.11.2025 20:28 # dembo
    ВПЕРЕД к новым свершениям!
    КЛУБ КОТОРЫЙ ВЫИГРАЛ ВСЕ обязан обыгрывать ТОТЕНШИТ!

  13. brown-ale 01.11.2025 20:13 # brown-ale
    Бернли пусть возвращается в ЧШ.

  14. lexa-arsenal 01.11.2025 20:09 # lexa-arsenal
    че за гавно в составе у челси

  15. lexa-arsenal 01.11.2025 20:08 # lexa-arsenal
    все хейтеры спрятались под шконку ето красиво

  16. lexa-arsenal 01.11.2025 20:04 # lexa-arsenal
    какойто автобусный арсенал забил больше всех в лиге мда

