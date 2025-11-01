Амад добыл ничью для "Юнайтед" в Ноттингеме

Гол Амада Диалло на 81-й минуте позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью 2:2 в гостях у "Ноттингем Форест".

Главный тренер "лесников" Шон Дайч не изменил стартовый состав своей команды относительно поражения 2:0 от "Борнмута" в прошлое воскресенье.



Стартовый состав "красных дьяволов" также не изменился, но Харри Магуайр выздоровел и занял место в запасе.



Обе команды хорошо выглядели в начале матча, стремясь атаковать и контролировать мяч, но счет был открыт только на 34-й минуте, когда Каземиро головой замкнул подачу Бруну Фернандешем углового — 0:1.



После пропущенного гола хозяева приуныли, но в перерыве пришли в себя. Едва начался второй тайм, как Райан Йетс выполнил заброс верхом в штрафную, где Морган Гиббс-Уайт поборол Амада Диалло и нанес удар головой — 1:1.



Сразу же "Форест" забил еще один гол. После заброса в центр штрафной мяч оказался в гуще игроков, отскочив к Николо Савоне, который поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.



"Юнайтед" словно не ожидал такого развития событий, но вскоре Фернандеш едва не сравнял счет, пробив в штангу.



"Дьяволы" могли и пропустить — чего только стоит момент Каллума Хадсон-Одои. Однако в итоге счет все же стал равным. На 81-й минуте "лесники" отбились после углового, но мяч отскочил на подступы к штрафной, и Диалло нанес удар по летящему снаряду с левой ноги — 2:2.



Концовка матча получилась обоюдоострой. Команды имели по одному реальному моменту, но счет уже не изменился.



"Юнайтед" просто выключился из игры в начале второго тайма, и если бы не этот короткий отрезок, четвертая победа подряд в Премьер-Лиге могла бы быть у "дьяволов" в кармане.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче