Амад добыл ничью для "Юнайтед" в Ноттингеме
Гол Амада Диалло на 81-й минуте позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью 2:2 в гостях у "Ноттингем Форест".
Главный тренер "лесников" Шон Дайч не изменил стартовый состав своей команды относительно поражения 2:0 от "Борнмута" в прошлое воскресенье.
Стартовый состав "красных дьяволов" также не изменился, но Харри Магуайр выздоровел и занял место в запасе.
Обе команды хорошо выглядели в начале матча, стремясь атаковать и контролировать мяч, но счет был открыт только на 34-й минуте, когда Каземиро головой замкнул подачу Бруну Фернандешем углового — 0:1.
После пропущенного гола хозяева приуныли, но в перерыве пришли в себя. Едва начался второй тайм, как Райан Йетс выполнил заброс верхом в штрафную, где Морган Гиббс-Уайт поборол Амада Диалло и нанес удар головой — 1:1.
Сразу же "Форест" забил еще один гол. После заброса в центр штрафной мяч оказался в гуще игроков, отскочив к Николо Савоне, который поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.
"Юнайтед" словно не ожидал такого развития событий, но вскоре Фернандеш едва не сравнял счет, пробив в штангу.
"Дьяволы" могли и пропустить — чего только стоит момент Каллума Хадсон-Одои. Однако в итоге счет все же стал равным. На 81-й минуте "лесники" отбились после углового, но мяч отскочил на подступы к штрафной, и Диалло нанес удар по летящему снаряду с левой ноги — 2:2.
Концовка матча получилась обоюдоострой. Команды имели по одному реальному моменту, но счет уже не изменился.
"Юнайтед" просто выключился из игры в начале второго тайма, и если бы не этот короткий отрезок, четвертая победа подряд в Премьер-Лиге могла бы быть у "дьяволов" в кармане.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
01.11.2025 19:55
Последние комментарии:
нужна победа ЧЕЛСИ!
ВАЛЕРИМ!
01.11.2025 18:54 #
quavo
Мю прям расцветает на глазах
кароч волосатый манк еще не скоро подстрижется, а форест впринипе скорее останется, чем вылетит.
думаю бернли по итогу займет место фореста, а форест подымется
вх и вулвуз без шансов тоже походу, вест хем еще мож чет нащупает свою игру
