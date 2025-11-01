Ширер предсказывает, что "Ливерпуль" проиграет "Вилле"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер предсказал "Ливерпулю" поражение в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу.

"Ливерпуль" выйдет на поле "Энфилда" в субботу, проиграв все четыре предыдущих матча в Премьер-Лиге, однако Ширер чувствует, что эта серия может продолжиться, особенно с учетом поражения 0:3 от "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги посреди недели.



"Одна команда находится в ужасной форме, проиграв шесть из семи последних матчей, а другая набрала действительно хорошую форму, одержав шесть побед в семи последних матчах".



"Аргументы могут быть в пользу обеих команд. Это действительно важный матч, особенно с учетом того, каким образом "Ливерпуль" проиграл посреди недели".



"Ливерпуль" не может позволить себе еще одно поражение, и если оно случится, в пору будет бить тревогу. Я не знаю, чего именно ожидать от "Ливерпуля". Часть меня думает, что эта серия не может продолжиться, ведь они обладают таким мастерством".



"Мне не нравится, что я вижу в исполнении "Ливерпуля" прямо сейчас. С такой игрой нельзя претендовать на титул, это никуда не годится. Думаю, "Вилла" может извлечь выгоду из того, под каким давлением находится "Ливерпуль".



"Рискуя так, как они посреди недели, ты не хочешь с треском провалиться. Это передается футбольному клубу, и от них ожидают, что они реабилитируются".



"Меня не удивит, если они реабилитируются, но я ставлю на "Виллу", учитывая их футбол, их форму и то, как это порой бывает в футболе", — сообщил Ширер Betfair.