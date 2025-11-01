"Вулверхэмптон" готов уволить Перейра в случае поражения от "Фулхэма"

"Вулверхэмптон" готов указать на дверь своему главному тренеру Витору Перейре в случае поражения от "Фулхэма" в субботу.

Еще в прошлый уикенд сложилось впечатление, что болельщики "Вулверхэмптона" отвернулись от Перейры, который едва не полез выяснять отношения к недовольной публике.



Недовольство фанатов объяснимо, ведь сейчас "волки" не знают побед в Премьер-Лиге уже полгода и в субботу могут стать первой в истории командой, которая не выиграла ни одного из 10 первых матчей сезона в высшем дивизионе.



Журналист Люк Эдвардс из The Telegraph ожидает, что еще одно поражение станет приговором для Перейры, особенно против "Фулхэма", который сам находится в ужасной форме, проиграв все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге.



"Помню, в "Порту" даже после ничейного результата было невозможности пойти с семьей в ресторан, чтобы поесть. Таков футбол".



"Я — боец. Я сам подвергаю себя давлению. Я не чувствую давления снаружи, поверьте мне. Важно осознавать это. Если ты ничего не чувствуешь, ты слишком расслаблен. Если ты не принимаешь критику или давление, тебе лучше взяться за другую работу", — сообщил Перейра перед выездом к "дачникам".