Весле Фофана приговорен к 300 часам общественных работ

Защитник "Челси" Весле Фофана был приговорен судом к 300 часам общественных работ за опасное вождение, будучи лишенным водительских прав.

Уже имея двухлетний запрет на управление автомобилем за многократные нарушения скоростного режима, 20 апреля Фофана совершил опасный маневр на своем Lamborghini Urus на трассе A3.



Фофана по обочине объехал другое транспортное средство, а еще один участник дорожного движения снял это на видео и донес полиции.



В суде Фофана признал, что именно он был за рулем. Со свей виной 24-летний игрок сборной Франции тоже согласился.



Как сообщает The Telegraph, суд признал Фофана виновным, продлив лишение водительских прав до мая 2027.



Также в качестве наказания Фофана дали выбор: 300 часов неоплачиваемых общественных работ или тюрьма.



