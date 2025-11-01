Гвардиола: "Семеньо — выдающийся игрок"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Новый сезон Премьер-Лиги Семеньо начал с шести голов и трех результативных передач, благодаря чему "Борнмут" расположился на втором месте в таблице после девяти первых туров.



В преддверии выезда к "Борнмуту" в субботу Гвардиола похвалил команду Андони Ираолы в целом и отдельно выделил Семеньо.



"Учитывая то, как "Борнмут" играет, это идеально ему подходит. Он выдающийся игрок — и не только в этом сезоне, но и в предыдущем".



"Как далеко может зайти "Борнмут" в этом сезоне? Это вопрос для Ираолы. Дело не только в этих девяти матчах, они были хороши и в предыдущем сезоне. Речь о стабильной команде, великолепной команде, с этим тренером и этими игроками. Это тяжелый соперник, но мы и так это знаем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.