Аморим сомневался, что доработает до своего первого года в МЮ

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что были моменты, когда он сомневался, доработает ли до своей первой годовщины в клубе с "Олд Траффорд".

Во время выезда к "Ноттингем Форест" в субботу Аморим отметит один год с момента своего назначения в "Юнайтед". К этой отметке Аморим подходит с серией из трех побед кряду, однако Рубен был так счастлив не всегда.

"Были ли у меня моменты, когда я сомневался, что доработаю до первой годовщины? Сложно сказать... Иногда. Иногда в некоторые моменты".

"Я знаю, что вы об этом напишите, но были моменты, с которыми было тяжело справиться".

"Мне было очень сложно проиграть так много матчей, потому что это "Манчестер Юнайтед". Наша позиция в прошлом году, перенести все внимание на Лигу Европы и не выиграть ее... Это было тяжело".

"Сегодня я чувствую себя наоборот, можете это тоже написать! Сегодня я чувствую и знаю, что это было лучшее решение в моей жизни, и я хочу быть здесь, но для этого мне нужно победить "Ньюкасл", — цитирует Аморима The Independent.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 266




Поиск: