Аморим сомневался, что доработает до своего первого года в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что были моменты, когда он сомневался, доработает ли до своей первой годовщины в клубе с "Олд Траффорд".

Во время выезда к "Ноттингем Форест" в субботу Аморим отметит один год с момента своего назначения в "Юнайтед". К этой отметке Аморим подходит с серией из трех побед кряду, однако Рубен был так счастлив не всегда.



"Были ли у меня моменты, когда я сомневался, что доработаю до первой годовщины? Сложно сказать... Иногда. Иногда в некоторые моменты".



"Я знаю, что вы об этом напишите, но были моменты, с которыми было тяжело справиться".



"Мне было очень сложно проиграть так много матчей, потому что это "Манчестер Юнайтед". Наша позиция в прошлом году, перенести все внимание на Лигу Европы и не выиграть ее... Это было тяжело".



"Сегодня я чувствую себя наоборот, можете это тоже написать! Сегодня я чувствую и знаю, что это было лучшее решение в моей жизни, и я хочу быть здесь, но для этого мне нужно победить "Ньюкасл", — цитирует Аморима The Independent.