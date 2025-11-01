Артета: "Впереди у нас большая возможность"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал команду использовать свою "большую возможность" в преддверии выезда к "Бернли".

В минувшую среду "Арсенал" победил "Брайтон" со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Лиги. Таким образом, "канониры" выиграли все восемь своих последних матчей, в шести последних даже не пропуская.



Однако Артета не считает свою команду неуязвимой и призывает "Арсенал" не расслабляться.



"Нет, мы не чувствуем себя неуязвимыми, потому что вас некогда расслабиться, и вы видите сложности и испытания, которыми следующий соперник обеспечит вас. Мы осознаем, что так будет каждые три дня, и у нас очень мало времени, чтобы тренироваться и готовиться".



"Впереди у нас большая возможность, но нам нужно сохранять свой уровень стабильности, а мы знаем, насколько это сложно. Завтра будет крайне тяжелый матч для нас, и нам нужно будет снова воспроизвести свой уровень игры", — цитирует Артету Sky Sports.