Мареска: "Не знаю, почему людям не нравятся стандарты"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что у него нет проблем с командами, которые большое внимание уделяют стандартным положениям.

Сам Мареска никогда не считался большим любителем стандартов, предпочитая позиционный футбол с розыгрышем мяча от обороны до атаки.



В то же время "Тоттенхэм", который сыграет против "Челси" в субботу, только в прошлый уикенд забил два гола против "Эвертона" после угловых.



По мнению Марески, такая манера игры имеет право на жизнь, вдобавок Энцо указывает, что стандарты существуют неразрывно с открытой игрой.



"Стандарты — это часть игры. Вы должны научиться, как вы можете действовать лучше при атакующих действиях и оборонительных".



"Если вы забили после углового, то как вы получили этот угловой? С открытой игры. Это не отдельные вещи: открытая игра, атакующие действия, оборонительные. Это футбол. А стандарты — часть игры".



"Если вы заработали опасный штрафной или угловой, значит вы создали ситуацию, чтобы заработать этот стандарт. И сделали вы это с открытой игры".



"Я не знаю, почему людям не нравятся стандарты. Все пытаются создавать угрозу по-своему. Если команды думают, что могут создать больше моментов с помощью длинных вбросов аута, то почему нет? Все стараются использовать разные орудия", — цитирует Мареску The Independent.