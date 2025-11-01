Аморим открыт к трансферам в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его клуб открыт к трансферам в зимнее окно.

По словам Аморима, некоторые его игроки вроде Кобби Майну и Джошуа Зиркзее, которые не чувствуют себя счастливыми, могут попроситься на выход ради регулярной игровой практики.



В то же время Аморим допускает приобретения, хотя ранее считалось, что "Юнайтед" исчерпал почти весь свой трансферный бюджет на этот сезон еще летом.



"Январь? Многое может произойти. Даже в нашем клубе, ведь вы знаете, что впереди Чемпионат Мира, и некоторые игроки, которые не играют, попросят их отпустить, поэтому мне нужно будет разобраться со всем".



"Мы хотим приглашать игроков сюда, мы хотим приглашать игроков, у которых видим большое будущее в "Манчестер Юнайтед". Мы покупаем парня не только потому, что ощущаем потребность в нем прямо сейчас или в декабре".



"Я не знаю, что случится, но, конечно, мы думаем об укреплении состава. Когда зимнее окно откроется, мы сможем что-нибудь предпринять", — цитирует Аморима Daily Mirror.