Ламменс: "Я не переодетый Шмейхель, я просто Сенне Ламменс"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс отреагировал на сравнения с легендой клуба Петером Шмейхелем.

Текущая трехматчевая победная серия "Юнайтед" началась как раз с того, что главный тренер Рубен Аморим решился перевести Алтая Байындыра в запас и довериться Ламменсу.



Еще во время дебютного для Ламменса матча — против "Сандерленда" 4 октября — болельщики "Юнайтед", находясь под впечатлением от уверенной игры Сенне, принялись скандировать: "Ты переодетый Шмейхель?"



23-летний бельгиец не боится давления, связанного с игрой за "Юнайтед", однако подобные сравнения считает преждевременными.



"Конечно, от разных людей ты слышишь, что окажешься под большим давлением, когда перейдешь сюда и будешь играть за эту команду. Но я приветствую это. Во-первых это приятно, что ты можешь играть за столь большую команду. Давление здесь должно быть всегда — я особо не боюсь этого".



"Сравнения со Шмейхелем? Я слишком не слушаю это во время матча, но я узнал после. Я не переодетый Шмейхель, я просто Сенне Ламменс, который старается помочь команде".



"Это удивительный комплимент, но тебе нужно быть реалистом. Он был одним из лучших голкиперов всех времен. Я должен доказать гораздо больше, чтобы заслужить сравнение с ним", — сообщил Ламменс BBC.