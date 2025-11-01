Аморим: "Нам нужно лучше играть на выезде"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим потребовал от команды улучшить свою игру на выезду.

1 ноября, в первую годовщину своей работы в "Юнайтед", Аморим сыграет на выезде с "Ноттингем Форест". К этому матчу "красные дьяволы" подходят с серией из трех побед подряд.



Однако две из трех этих побед были добыты дома, тогда как игра "Юнайтед" на выезде, по мнению Аморима, все еще нуждается в улучшении, особенно против "Форест", который едва назначил Шона Дайча.



"Я тут пересмотрел наш предыдущий матч против "Форест". Это был один из наших первых матчей здесь, который мы выиграли, и нам так повезло в том матче. Если вы посмотрите на результат, то он не отражает игру. Результат должен был быть другим".



"Я видел матчи "Форест" против "Порту", против "Борнмута". У них похожий стиль, но другие характеристики. Я также посмотрел наш предсезонный матч против "Спортинга", чтобы понять, как мы там сыграли, и все это было похоже".



"Нам нужно быть готовыми к другому матчу. Против "Брайтона" у нас было пространство. На сей раз мы его не получим".



"Нам нужно понять, что на выезде мы не являемся той же командой, что и дома, поэтому нам нужно улучшить то, как мы контролируем обстановку. Каждый отбор становится важным моментом для фанатов соперника, поэтому нам нужно лучше играть на выезде. Мы готовимся к очень тяжелому матчу", — цитирует Аморима Sky Sports.