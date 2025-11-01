Гвардиола: "В Премьер-Лиге каждый может победить каждого — снова"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что Премьер-Лига вернулась к состоянию, где любая команда может победить любую другую.

В недавнем прошлом "Сити" и "Ливерпуль" были двумя доминирующими силами в Премьер-Лиге, регулярно набирая свыше 90 очков за сезон.



Однако в этом сезоне проблемы есть у каждого, и даже лидирующий "Арсенал" уже успел потерпеть поражение. По мнению Гвардиолы, для болельщиков это только плюс.



"Когда я был в Мюнхене или Барселоне, ходил слухи о том, что Премьер-Лига — сложнейшая лига, где каждый может победить каждого. Такое чувство было всегда".



"Возможно, "Ливерпуль" и мы в прошлом изменили эту динамику, потому что каждый сезон завершали, набрав более 90 очков, почти 100".



"Но теперь Премьер-Лига вернулась к тому, чем она была всегда, когда команды могут побеждать друг друга".



"Это хорошо. Так бывает, что в какой-то момент нет одной доминирующей команды. Для зрителей и для Премьер-Лиги это действительно хорошо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.