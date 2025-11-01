Семеньо рад, что остался в "Борнмуте"

Нападающий Антуан Семеньо заявил, что рад своему решению остаться в "Борнмуте" минувшим летом.

В отличие от Дина Хейсена, Милоша Керкеза и Ильи Забарного, Семеньо не пожелал уйти на повышение из "Борнмута" минувшим летом, хотя большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", проявляли серьезный интерес к Антуану.



Семеньо не просто остался, а заключил с "Борнмутом" новый контракт. Антуан полагал, что команда Андони Ираолы готова провести еще один сильный сезон, и чутье не подвело игрока сборной Ганы.



"Я особо не думаю о будущем. Я стараюсь оставаться в настоящем, насколько могу. Вы постоянно видите новости, я тоже их вижу, и я не забывчив, но я стараюсь сохранять концентрацию".



"Я наслаждаюсь своей игрой здесь. Если я не забиваю голы, то остальное теряет смысл для меня. Я стараюсь оставаться в настоящем, играть как можно полезнее для команды, забивать голы, а что случится в будущем, то случится".



"Когда все они ушли, существовал большой интерес ко мне. Мы разговаривали с клубом. Но у себя в голове я знал, что у тренера есть кое-что в рукаве на этот год. Мы так хорошо завершили прошлый сезон и могли это продолжить, особенно с помощью приглашенных игроков".



"В начале сезона я был не слишком уверен, но мы стартовали так, словно наш дом в огне. Я рад, что согласился остаться здесь, потому что я наслаждаюсь каждым моментом", — сообщил Семеньо Sky Sports.