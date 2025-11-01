10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 ноября, семью поединками стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛИДС 18:00



В 2025 году выходившие на замену игроки забили 16 голов в Премьер-Лиге за "Брайтон" — лучше показатель за календарный год был только у самого "Брайтона" в 2023 (20 голов). "Лидс" нанес 48 ударов в течение октября в рамках чемпионата, показав реализацию лишь в 6%, тогда как его соперники — 22 удара при реализации в 23%. "Чайки" ни разу не уступили в шести встречах с "белыми" в рамках Премьер-Лиги.



В лазарете "Брайтона" остаются Адам Уэбстер, Джек Хиншелвуд и Солли Марч. Вопрос по готовности Йоэла Велтмана, Джеймса Милнера, Браяна Груды и Каору Митомы будет решаться в последний момент.



Лазарет "Лидса" опустел после того, как на этой неделе Габриэль Гудмундссон и Вильфред Ньонто возобновили тренировки.



БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Бернли" еще никогда не выигрывал матч Премьер-Лиги против команды, которая начинала день на вершине таблицы (5 ничьих, 7 поражений). В этом розыгрыше английского первенства "Арсенал" забил 11 голов после стандартов — минимум на два больше, чем любой другой коллектив. "Бордовые" могу похвастать лишь одной победой в 18 встречах с "канонирами" в рамках Премьер-Лиги (4 ничьи, 13 поражений) — 0:1 на "Эмирейтс" в декабре 2020.



Вильям Салиба и Габриэль Мартинелли не успевают решить свои проблемы со здоровьем к субботе, а также "Арсенал" будет лишен Мартина Эдегора, Нони Мадуэке, Кая Хаверца и Габриэля Жезуса.



"Бернли" не может расчитывать на Йордана Байера, Зеки Амдуни и Коннора Робертса, но Лесли Угочукву в порядке.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРЕНТФОРД 18:00



"Кристал Пэлас" потерпел два поражения в трех последних матчах Премьер-Лиги (1 ничья) — как и в 19 предыдущих (9 побед, 8 ничьих). Со старта прошлого сезона "Брентфорд" забил восемь голов после вбросов аутов в рамках высшего дивизиона — минимум на пять больше, чем любая другая команда. "Орлы" выиграли только одну из восьми встреч с "пчелами" в Премьер-Лиге (5 побед, 2 ничьи) — 3:1 дома в декабре 2023.



Среди потерь "Пэлас" значатся Чади Риад и Шейк Дукуре, а также Адам Уортон и Эдди Нкетиа. Крис Ричардс пройдет фитнес-тест.



"Брертфорд" вынужден обходиться без травмированных Антони Миламбо и Джоша Дасилвы. Аарон Хики и Его Ярмолюк под вопросом.



ФУЛХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Фулхэм" проиграл все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" — единственная в дивизионе команда, которая еще не побеждала в этом сезоне в рамках чемпионата (2 ничьи, 7 поражений). "Волки" одержали восемь побед в 18 встречах с "дачниками в Премьер-Лиге, чаще обыгрывая в соревновании только "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" (по 9).



Йоаким Андерсен, Энтони Робинсон, Самуэль Чуквуэзе и Родриго Мунис не помогут "Фулхэму" из-за травм. Эмиль Смит-Роу, Харри Уилсон и Рауль Хименес под вопросом.



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние Мэтта Дохерти и Родригу Гомеша, но Леон Чивоме точно не сыграет.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья). "Манчестер Юнайтед" одержал три победы кряду в чемпионате, предыдущий раз демонстрируя более длинную серию в феврале 2024 (4). "Лесники" выиграли все три последние встречи с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.



В лазарете "Форест" остаются Ангус Ганн, Ола Айна, Александр Зинченко, Дилан Баква и Крис Вуд.



"Юнайтед" надеется на выздоровление защитника Харри Магуайра. Лисандро Мартинес возобновил тренировки, но играть пока не готов.



ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 20:30



"Тоттенхэм" одержал пять побед в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения) — как и в 26 предыдущих, еще при Анге Постекоглу (4 ничьи, 17 поражений). "Челси" потерпел три поражения в пяти последних поединках чемпионата (2 победы). "Шпоры" выиграли лишь одну из 13 последних встреч с "синими" в Премьер-Лиге — 2:0 дома в феврале 2023.



Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро залечил свое мышечное повреждение, также поправились Дестини Удоджи и Вильсон Одобер. Игроки вроде Раду Дрэгушина, Бена Дэвиса, Арчи Грея, Джеймса Мэддисона, Деяна Кулусевски и Доминика Соланке по-прежнему травмированы.



"Челси" продолжает обходиться без Бенуа Бадиашиле, Леви Колуилла, Дариу Эссугу и Коула Палмера. Лиам Делап пропустит этот матч из-за дисквалификации.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 23:00



Над "Ливерпулем" нависла угроза впервые с сентября 1953 оформить пять поражений кряду в чемпионате. "Астон Вилла" забила пять голов дальними ударами в этом сезоне Премьер-Лиги — только у "Борнмута" больше (6). "Красные" выиграли шесть из семи последних домашних встреч с "вилланами" в высшем дивизионе (1 ничья).



Полузащитник Райан Гравенберх снова готов играть за "Ливерпуль", но Кертис Джонс и Александр Исак пока не поправились. По-прежнему лечатся и Алиссон, Джованни Леони, Джереми Фримпонг. Юниор Амара Налло дисквалифицирован.



Полузащитник "Виллы" Харви Эллиотт пропустит этот матч из-за условий своей аренды. Андрес Гарсия, Юри Тилеманс и Эмилиано Буэндиа травмированы.