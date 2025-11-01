Франк подтвердил выздоровление Ромеро

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк подтвердил выздоровление своего капитана Кристиана Ромеро.

Из-за проблем с приводящей мышей бедра Ромеро не играет за "Тоттенхэм" с начала октября. Однако сейчас Кристиан в порядке и готов выйти против "Челси" в субботу.



Это может вызвать чувство дежавю, потому что в прошлом сезоне Ромеро тоже вернулся к "Челси" (в декабре), но лишь снова травмировался и пропустил еще три месяца.



Франк понимает, как ответственность на нем лежит, но чувствует, что риска нет.



"Приятная новость в том, что Ромеро, Дестини (Удоджи) и Вильсон (Одобер) доступны на матч в субботу".



"Я всегда стараюсь принять наилучшее решение. Конечно, у меня будет много информации от медицинской службы, от тренеров, от персонала, но в конце концов решение всегда за мной".



"Если игрок получает травму, это на мне. Не на медицинской службе или ком-либо еще, а на мне, всегда".



"Это я принимаю решения. Я получаю всю информацию и затем должен сделать сложный выбор, смелый выбор или легкий выбор, поэтому так".



"Если бы форма Ромеро было достаточной, он мог бы сыграть в среду, но он готов только сейчас, поэтому посмотрим, как он себя покажет", — цитирует Франка The Independent.