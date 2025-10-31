Владельцы "Челси" наняли Дэвида Уэйра

Бывший технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр был назначен спортивным директором французского "Страсбура", дочернего клуба "Челси".

В последние годы "Брайтон" стал надежным поставщиком кадров для "Челси" на всех уровнях, и 55-летний Уэйр лишь пополнил этот длинный список.



Нюанс в том, что Уэйн переходит не в сам "Челси", а в "Страсбур", который имеет общих с "синими" владельцев в лице компании BlueCo, отмечает Evening Standard.



Уэйр покинул "Брайтон" еще в сентябре, но уже две недели спустя был замечен в компании совладельца "Челси" Бехдада Эгбали на "Олд Траффорд" во время матча "синих" против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Уэйр приступает к своей новой работе с 1 ноября. В "Страсбуре" Дэвид будет трудиться бок о бок с главным тренером Лиамом Росеньором, еще одним выходцем из "Брайтона".