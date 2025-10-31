Гвардиола надеется, что опыт поможет "Сити" побороться за титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что опыт поможет его команде поучаствовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Сити" занимает пятое место в Премьер-Лиге, находясь в шести очках позади лидирующего "Арсенала".



Однако Гвардиола еще с концовки прошлого сезона чувствует, что "Сити" на подъеме. Опыт подсказывает Хосепу, что важно держаться поблизости с вершиной, чтобы вовремя совершить рывок, когда конкурент начнет буксовать.



"Я бы не сказал, что это плохой сезон. Он не идеальный, но у меня есть ощущение, что это будет хороший сезон. У меня есть это ощущение с самого начала по многим причинам".



"Ты должен быть осторожен, потому что в соперниках у тебя "Арсенал", который выступает невероятным образом в столь важном соревновании. Они забивают голы, и они так, так, так надежны в обороне. Они готовы к различным сценариям, но они надежны и эффективны".



"Мы хотим начать прибавлять и быть поблизости, потому что мой опыт говорит о том, что сезон будет таким длинным, и многое еще может произойти. Поэтому вы должны постараться быть поблизости".



"Я молюсь лишь о том, чтобы у меня был выбор среди игроков. В 20, 15, 10 заключительных матчах прошлого сезона, когда у меня был кое-какой выбор, мы были лучшей командой в плане результатов в Премьер-Лиге".



"Проблема такого периода, как в прошлом сезоне, в том, что мы не могли одержать ни победы на протяжении девяти или 10 матчей. А когда это случается, Премьер-Лигу не выиграть".



"Я бы сказал, что три плохих месяца за 10 лет — это не такая уж катастрофа. В целом я был доволен многими вещами в прошлом сезоне, и я доволен в этом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.