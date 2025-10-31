Мареска сообщил, когда может вернуться Палмер

Коул Палмер Наставник "Челси" Энцо Мареска сообщил, что атакующий полузащитник Коул Палмер может вернуться на футбольное поле в начале декабря.

Палмер пропустил все восемь последних матчей "Челси", усугубив состояние своего паха против "Манчестер Юнайтед" 20 сентября.

Две недели назад у Палмера случился рецидив, о чем болельщикам "Челси" прежде не было известно, и Коул вернулся к исходной точке. Однако шести недель 23-летнему англичанину должно быть достаточно, чтобы поправить свое здоровье и набрать форму.

"Я только что повстречал его на завтраке в столовой. Я сказал ему: "Я скажу всем, что через одну неделю ты вернешься". Он рассмеялся".

"Насчет Коула план прежний. Ждать и надеяться, что вскоре он вернется".

"Это не хроническая проблема. К сожалению, ему нужно отдохнуть около шести недели. Да, операция не требуется, абсолютно".

"Мы просто стараемся поберечь Коула, насколько это возможно. Это самое важное. К сожалению, наша медицинская служба — не волшебники, они не могли знать заранее о шести неделях".

"Мы надеемся, что шести недель будет достаточно, но в случае этой проблемы нужно двигаться шаг за шагом, неделя за неделей. Я уверен, он будет в порядке. Он очень хорошо смотрится, он выглядит расслабленным. Он пытается восстановиться после травмы, он проходит всю необходимую терапию, потому он хорошо смотрится", — цитирует Мареску Daily Mirror.




