Лукас Пакета был предупрежден после нарушения правил FA

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета отделался предупреждением за отказ содействовать расследованию FA.

Напомним, в июле Пакета был оправдан по длившемуся два года делу о получении умышленных желтых карточек в четырех матчах Премьер-Лиги, хотя Лукасу грозила пожизненная дисквалификация.



Независимая комиссия лишь признала Пакету виновным по двум пунктам, которые касались отказа Лукаса ответить на заданные вопросы и предоставить Ассоциации запрошенную информацию.



В итоге за несоблюдение установленных правил 28-летний бразилец не получил даже штрафа, отделавшись предупреждением.



Среди смягчающих обстоятельств для Пакеты были названо "ограниченное знание английского" и "ментальный стресс", сообщает BBC.