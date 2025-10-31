Слот отреагировал на слухи о том, что пока не получит нового контракта

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи о том, что клуб приостановил переговоры с ним о новом контракте.

Недавно в прессе появились слухи, что на фоне ухудшившихся результатов боссы "Ливерпуля" поставили на паузу переговоры со Слотом о новом контракте, которым ранее клуб хотел наградить Арне за завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.



Однако Слот не хочет говорить на эту тему, вообще отказываясь подтвердить, что такое переговоры имели место. Арне сосредоточен на том, чтобы вывести свою команду из кризиса.



"Этого вопроса я ожидал в последнюю очередь. Мой фокус на том, чтобы вернуть "Ливерпуль" на победный путь. Это первое, что я отвечу".



"Во-вторых, мы никогда не говорим здесь о контрактных переговорах, если они вообще ведутся".



"Давайте мы сперва снова начнем побеждать, на этом мой основной фокус", — цитирует Слота Evening Standard.