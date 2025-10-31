Гравенберх может сыграть против "Виллы"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что полузащитник Райан Гравенберх может сыграть против "Астон Виллы" в субботу — в отличие от Кертиса Джонса и Александера Исака.

Гравенберх не играет за "Ливерпуль" с поражения 1:2 от "Манчестер Юнайтед" 19 октября, когда он подвернул свою лодыжку.



Гравенберх еще в четверг возобновил тренировки в общей группе, и Слот готов задействовать своего соотечественника на "Энфилде" в субботу, но Джонсу и Исаку нужно больше времени.



"Райан тренировался с нами вчера. Двое других — пока нет. Твое восстановление после травмы может слегка замедлиться в завершающей фазе. Давайте посмотрим, как двое других будут себя чувствовать".



"Вчера Райан впервые тренировался с нами, и он будет тренироваться с нами сегодня. Затем мы решим, сможет он выйти в старте или нет. Двое других, наверное, не попадут в заявку в субботу с вероятностью 99.9 процентов", — цитирует Слота Sky Sports.