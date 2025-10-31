Клубы Премьер-Лиги интересуются Дживайро Ридом
Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к правому защитнику "Фейеноорда" Дживайро Риду.
К своим 19 годам Рид утвердился основным игроком "Фейеноорда", а также значится одним из вице-капитанов команды Робина Ван Перси.
По информации Sky Sport Germany, Рид является одной из предпочтительных целей спортивного директора "Баварии" Макса Эберля среди крайних защитников.
Однако к Риду, чей контракт с "Фейеноордом" рассчитан до 2029 года, существует интерес и из Премьер-Лиги. Сразу несколько английских клубов готовы побороться за Дживайро.
31.10.2025 13:00
