"Реал" уверен в сделке с Гехи

Испанский "Реал" уверен в приглашении капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи свободным агентом следующим летом.

Только на прошлой неделе стало известно, что агент 25-летнего Гехи посетил Мюнхен и встретился со спортивным директором "Баварии" Максом Эберлем.



Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и желающих заполучить Марка бесплатно хватает и в Премьер-Лиге, и за ее пределами.



Однако в Мадриде уверены, что всем прочим вариантам Гехи предпочитает их клуб, где выступают партнеры Марка по сборной Англии в лице Трента Александер-Арнольда и Джуда Беллингема, сообщает The Sun.



Уже с января "Реал", будучи зарубежным клубом, сможет свободно вести переговоры с Гехи и даже заключить предварительный контракт.