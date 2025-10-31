Аке может заменить Гехи в "Пэлас"

"Кристал Пэлас" задумывается о приглашении защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

В 2026 году "Пэлас" предстоит восполнить огромную потерю в лице своего капитана Марка Гехи, который уже сказал клубу, что не будет продлевать свой истекающий контракт.



По информации TEAMtalk, как раз в качестве замену Гехи "Пэлас" и рассматривает Аке, который четырежды выигрывал Премьер-Лигу в составе "Сити".



В этом сезоне 30-летний голландец не имеет регулярной игровой практики, отметившись единственным появлением в старте "Сити" в рамках Премьер-Лиги.