Дайч: "Аморим изменил свой стиль"

Наставник "Ноттингем Форест" Шон Дайч заявил, что его коллега Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" все-таки изменил свой стиль игры.

Минувшим летом, находясь без работы, Дайч раскритиковал игровую философию Аморима и даже заявил, что со схемой 4-4-2 выиграл бы больше матчей в "Юнайтед", чем Рубен.



Однако в преддверии домашнего матча против "Юнайтед" Дайч призвал не рассматривать то его высказывание как критику. Шон чувствует, что Аморим немного изменился, хотя неоднократно говорил, что не будет идти ни какие компромиссы насчет игрового стиля.



"Я не ставил под сомнение его как личность, я бы никогда так не поступил. Кликбейт убивает все".



"Суть моих слов была в том, что базовые вещи можно было делать лучше. И они изменили свой столь, поэтому он заслуживает похвалы. Они быстрее играют вперед, больше использую длинный пас, чуть жестче держат построение. Налицо тренерская работа".



"Похоже на то, что они начинают преображаться, и нам нужно будет принять меры против этого. В том, как они играют, произошли тонкие изменения, и они стали показывать игру, которая может проносить победы".



"Мы осознаем это, но в то же время посмотрите на нашу игру против "Порту" — это была игра, которая, как мы думаем, может обеспечить победу против многих команд", — цитирует Дайча Daily Mirror.