Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, о чем жалеет больше всего в своей карьере футболиста.

Во время Евро-2000 к Скоулзу обратился Харри Свейлс, агент партнера по "Юнайтед" Райана Гиггза, и сообщил о желании "Интера" приобрести полузащитника, которому в то время было 25 лет.



Скоулз совсем не стремился в Италию, но по глупому совету решил использовать это, чтобы выбить себе зарплату побольше в "Юнайтед". Тот разговор с сэром Алексом Фергсоном до сих пор заставляет Пола испытывать стыд.



"Он (Свейлс) сказал: "Интер" хочет дать тебе контракт на 4 миллиона фунтов в год "чистыми". Мы вернулись для предсезонной подготовки, и один партнер по команде сказал: "Тебе нужно сходить и повидаться с тренером — скажи ему, что хочешь больше денег". Это худшая вещь, которую я когда-либо делал в своей жизни. Я чувствовал себя так плохо".



"Я собрал волю в кулак и, думаю, произнес что-нибудь вроде: "Думаю, я заслуживаю больше денег". Или: "Я хочу получать больше денег". Что же я творил".



"Он (Фергюсон) достает маленькую черную книжку и где-то минут пять листает страницы. Затем он говорит: "Нет, я думаю, ты в порядке. Думаю, ты получаешь на уровне со всеми. Это нормально, тебе хорошо платят". Ладно, спасибо, увидимся позже! О том, что я сделал это, я жалею больше всего в футболе".



"Это было безумие, потому что я выступал за "Манчестер Юнайтед", клуб своей мечты. Это было ужасно. Просто думая об этом, я чувствую себя так плохо", — цитирует Скоулза The Independent.