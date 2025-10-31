Эллиотт может вернуться в "Ливерпуль" в январе

Атакующий полузащитник "Астон Виллы" Харви Эллиотт может вернуться в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Эллиотт присоединился к "Вилле" только в заключительный день летнего трансферного окна, причем арендное соглашение предусматривает обязательство по выкупу за 35 миллионов фунтов, если Харви сыграет определенное количество матчей.



Пока главный тренер "Виллы" Унаи Эмери не очень-то доверяет Эллиотту, который пропустил победу 1:0 над "Манчестер Сити" в прошлый уикенд и не примет участия в выездном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшую субботу — из-за условий своей аренды.



Как сообщает Daily Mail, Эллиотту придется очень постараться, чтобы наработать на постоянный трансфер, но если это вдруг случится, "Ливерпуль" получит опцию обратного выкупа Харви.



Если же Эллиотт так и не сможет заслужить доверие Эмери в ближайшие два-три месяца, нельзя исключать, что аренда будет досрочно прекращена, и 22-летний англичанин досрочно вернется в "Ливерпуль", чтобы остаться там или отправиться в другой клуб на вторую половину сезона.



Одним словом, карьеру Эллиотта в "Ливерпуле" пока рано считать завершеннной.