Аморим поведал, чему научился в первый год в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поведал, чему его научил первый год работы в клубе с "Олд Траффорд".

В ближайший уикенд Аморим отметит один год с момента, как он возглавил "Юнайтед". Это был тяжелый период, однако после трех побед подряд в Премьер-Лиге Рубен пребывает в приподнятом настроении и надеется задержаться в Манчестере на много лет.



"Это было приключение. Большое приключение. Я научился, что даже в свои самые мрачные моменты я могу оставаться верным вещам, в которые верю, и это хорошо для каждого, кто понимает".



"Сегодня мой ответ другой, нежели был бы три недели назад, так что это тоже важно понимать. Быть здесь — одна из наибольших почестей в моей жизни, и я хочу продолжать трудиться здесь много лет", — цитирует Аморима Sky Sports.