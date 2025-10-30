Ираола сосредоточен на "Борнмуте"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что сосредоточен на своей нынешней работе.

В данный момент "Борнмут" занимает второе место в Премьер-Лиге, что лишь подогревает спекуляции насчет будущего Ираолы, чей действующий контракт истекает в конце сезона.



Однако Ираола не склонен рассуждать о будущем и не воспринимает свою работу в "Борнмуте" как само собой разумеющееся.



"Я много раз говорил, что мы, будучи тренерами, не можем чересчур забегать вперед".



"Твое будущее зависит от твоих следующих результатов. Люди оценивают тебя, исходя из пяти-шести последних результатов".



"Я всегда говорил, что очень счастлив здесь и должен соответствовать очень, очень высокому уровню, чтобы продолжать тренировать "Борнмут". Вот насчет чего я переживаю".



"Чтобы хорошо выступать, нужно выиграть много матчей, нужно улучшить игроков, нужно хорошо делать свою работу. Тогда у тебя будут шансы остаться в клубе", — цитирует Ираолу Sky Sports.