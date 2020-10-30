Лисандро Мартинес возобновил тренировки с МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам в общей группе, но играть пока не готов.

Мартинес еще в феврале перенес разрыв крестообразных связок колена, и на текущей неделе Лисандро был впервые замечен со своими партнерами по команде на открытом воздухе.



В преддверии выезда к "Ноттингем Форест" в субботу главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим поведал, что Мартинес уже рвется в бой, однако клуб хочет проявить осторожность.



"Он хочет отправиться на этот выезд. Он не отправится. Это потребует времени. Нам пришлось изменить некоторые вещи в своих упражнениях ради него. Постепенно его форма улучшится".



"Его присутствие является преимуществом для нас, даже на тренировках", — цитирует Аморима The Independent.