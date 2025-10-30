Правый защитник "Ливерпуля" Джереми Фримпонг пропустит около шести недель с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Фримпонг получил в победном для "Ливерпуля" матче Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" на прошлой неделе (1:5), будучи замененным уже на 19-й минуте.



Как сообщает Daily Mail, углубленное обследование позволило установить, что восстановление 24-летнего голландца растянется примерно до декабря.



Это уже вторая аналогичная травма для Фримпонга в этом сезоне. Джереми повредил заднюю поверхность бедра в матче первого тура Премьер-Лиги и вернулся после международного перерыва в сентябре.