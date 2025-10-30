Уилкокс: "МЮ нужно покупать правильных игроков"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс пообещал, что клуб продолжит совершать правильные приобретения.

"Юнайтед" выиграл все три своих последних матча в Премьер-Лиге, и не в последнюю очередь это стало возможно благодаря летним новичкам Сенне Ламменсу, Бриану Мбемо и Матеусу Кунье.



Однако это только начало для Уилкокса, который вместе с коллегами стремится восстановить "Юнайтед" в качестве грозной силы на внутренней и европейской аренах.



"У нас есть четкий план. Мы знаем, что нам нужно сделать. Мы знаем, какие области команды нам нужно улучшить".



"Чтобы попасть в топ-4 и стабильно претендовать на попадание в Лигу Чемпионов, выигрывать Лигу Чемпионов, выигрывать Премьер-Лигу, нам нужно инвестировать в состав".



"Нам нужно покупать правильных игроков. Правильных игроков, которые талантливы, но в то же время могу справиться с давлением, и с которыми команда сможет двигаться вперед".



"Не всегда важно просто купить элитного таланта. У них также должен быть правильный характер, и они должны быть теми, кто привнесет нечто другое в команду", — цитирует Уилкокса Sky Sports.