Агбонлахор призвал Мареску начать штрафовать игроков за удаления

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор призвал главного тренера "Челси" Энцо Мареску начать штрафовать игроков за удаления.

Накануне против "Вулверхэмптона" в Кубке Лиги Лиам Делап стал очередным игроком "Челси", схлопотавшим удаление в этом сезоне.



Прежде Мареска говорил, что не видит проблемы с дисциплиной и не наказывает игроков, однако Агбонлахору кажется, что Энцо нужно быть строже.



"Некоторые из них могут быть случайными, не так ли? Не все красные карточки заслуживаю штрафов. Не некоторые из них... Некоторые из них были такими глупыми".



"На месте тренера я бы оштрафовал кого-нибудь на две недельные зарплаты. Возможно, не всех. Тогда они перестанут делать это", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.