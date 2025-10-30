"Ливерпуль" исключает увольнение Слота

Арне Слоту не грозит увольнение с поста главного тренера "Ливерпуля".

Проиграв все четырех последних матча в Премьер-Лиге, накануне Слот добавил к этому вылет из Кубка Лиги. "Ливерпуль" был разгромлен на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 0:3, а Арне оставил немало вопросов своим выбором состава.



Anfield Watch, один из крупнейших фанатских каналов "Ливерпуля" в X, опубликовал после матча голосование о том, находится ли работа Слота в опасности, и 63% болельщиков дали утвердительный ответ.



Однако BBC утверждает, что боссы "Ливерпуля" считают совершенно иначе и даже не рассматривают возможность увольнения Слота. В данный момент "нет шансов", что Арне будет указано на дверь.



В прошлом сезоне, своем дебютном в "Ливерпуле", Слот показал, на что способен, выиграв титул Премьер-Лиги, поэтому руководство клуба уверено в высокой квалификации Арне и в том, что голландский специалист найдет выход из сложившейся ситуации.