Рэднапп: "Слот совершил ошибку"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что главный тренер "красных" Арне Слот ошибся с выбором состава на матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Кристал Пэлас".

Слот произвел сразу 10 изменений в стартовом составе "Ливерпуля" на матч против "Пэлас" накануне вечером, однако после домашнего поражения 0:3 Арне заявил, что считает свой выбор правильным.



Рэднапп так не считает. Джейми вообще думает, что Слот подставил свою молодежь, бросив на растерзание традиционно неудобному для "Ливерпуля" сопернику.



"Давайте будем честны. Это был неправильный состав. Ты не помогаешь своим молодым игрокам, когда определяешь такой состав".



"Вы не можете сказать мне, что он выбрал этот состав и этих запасных сегодня, думая: "Это обеспечит мне результат против действительно хорошего "Кристал Пэлас". Ты можешь надеяться на это, но я ни на секунду не поверил, что они могут победить их".



"Сегодня он совершил ошибку, но он трудился невероятным образом с момента своего перехода в клуб, и это создает реальное давление для каждого причастного. Таков футбол", — цитирует Рэднаппа Daily Mail.