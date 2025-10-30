Артета: "Доуман продемонстрировал невероятные навыки"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал первое для полузащитника Макса Доумана появление в стартовом составе.

Накануне против "Брайтона" в Кубке Лиги Доуман в возрасте 15 лет и 302 дней Доуман стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе "Арсенала".



Когда Артета заменил Доумана во втором тайме, "Эмирейтс" провожал Макса стоячими овациями, а Микель соглашается, что обладает по-настоящему особенным талантом.



"Как от отреагировал на включение в стартовый состав? Небольшой улыбкой. Это все, что можно получить от него".



"Для него все естественно, все нормально. Так он играет, и в этом его секрет — он не делает много шума".



"Он просто делает то, что делает лучше всего, а это — играть в футбол. Играть в футбол с большой смелостью и целеустремленностью. Сегодня он вновь продемонстрировал невероятные навыки, способность обыгрывать соперников, и это в 15 лет на уровне Премьер-Лиги. Это определенно нечто особенное", — цитирует Артету The Independent.