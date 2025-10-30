Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Состоялась жеребьевка четверьфинальных пар Кубка Лиги. Фавориты турнира избежали встреч друг с другом.

"Кардифф", единственный представитель не Премьер-Лиги на данной стадии Кубка Лиги, достался "Челси", однако "синие" проведут свой матч на выезде.



В то же время "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграют дома — против "Кристал Пэлас" и "Брентфорда", соответственно.



А "Ньюкасл", действующий обладатель трофея, примет на "Сент-Джеймс Парк" "Фулхэм", у которого "сороки" вырвали победу 2:1 в рамках Премьер-Лиги в минувший уикенд.



Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 15 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала (5-го раунда) Кубка Лиги



Арсенал — Кристал Пэлас

Кардифф — Челси

Манчестер Сити — Брентфорд

Ньюкасл — Фулхэм