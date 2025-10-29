"Ювентус" делает запросы насчет Ираолы
Итальянский "Ювентус" делает запросы насчет главного тренера "Борнмута" Андони Ираола.
В минувший понедельник "Ювентус" объявил о прекращении сотрудничества с Игором Тудором, который оставил команду из Турина на шестом месте в Серии А.
Теперь генеральный менеджер "Ювентуса" Дамьен Комолли находится в поисках нового рулевого, и TBR Football утверждает, что боссы "Старой синьоры" находятся под большим впечатлением от работы Ираолы в "Борнмуте".
Более того, "Ювентус" уже провел переговоры с Ираолой через посредников. В Турине прекрасно осведомлены, что контракт Андони истекает в конце сезона.
Правда, реакция Ираолы на интерес "Ювентуса" оказалась сдержанной. Андони не сделал никаких намеков на то, что готов бросить "Борнмут" посреди сезона.
Добавим, прямо сейчас "Борнмут" занимает второе место в Премьер-Лиге, проиграв лишь один из своих девяти матчей.
