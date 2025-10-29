"Ювентус" делает запросы насчет Ираолы

Итальянский "Ювентус" делает запросы насчет главного тренера "Борнмута" Андони Ираола.

В минувший понедельник "Ювентус" объявил о прекращении сотрудничества с Игором Тудором, который оставил команду из Турина на шестом месте в Серии А.



Теперь генеральный менеджер "Ювентуса" Дамьен Комолли находится в поисках нового рулевого, и TBR Football утверждает, что боссы "Старой синьоры" находятся под большим впечатлением от работы Ираолы в "Борнмуте".



Более того, "Ювентус" уже провел переговоры с Ираолой через посредников. В Турине прекрасно осведомлены, что контракт Андони истекает в конце сезона.



Правда, реакция Ираолы на интерес "Ювентуса" оказалась сдержанной. Андони не сделал никаких намеков на то, что готов бросить "Борнмут" посреди сезона.



Добавим, прямо сейчас "Борнмут" занимает второе место в Премьер-Лиге, проиграв лишь один из своих девяти матчей.