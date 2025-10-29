Карвалью обсудит свое будущее в "Брентфорде"

Атакующий полузащитник Фабиу Карвалью обсудит свое будущее с руководством "Брентфорда".

В этом сезоне Премьер-Лиги Карвалью отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Брентфорда". Фабиу недоволен своей ситуацией и хочет уйти в январе, насовсем или в аренду.



Как сообщает Sky Sports, "Брентфорд" предпочитает сохранить Карвалью, считая, что Фабиу еще может пригодиться команде Кита Эндрюса в этом сезоне. Стороны собираются провести переговоры, чтобы выработать план на зимнее трансферное окно.



Среди претендентов на Карвалью называются французские "Страсбур" и "Лион". Также 23-летнего португальца связывают с возвращением в Бундеслигу, где ему довелось немного поиграть за "РБ Лейпциг".



Добавим, всего Карвалью сыграл 32 матча за "Брентфорд" и забил шесть голов после своего перехода из "Ливерпуля" в августе 2024.