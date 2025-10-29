Сака: "Дьекереш играет действительно хорошо"
Вингер "Арсенала" Букайо Сака высоко оценил игру новичка своей команды Виктора Дьекереша.
Забив 97 голов в 102 матчах за свой предыдущий клуб "Спортинг", Дьекереш пока и близко не показывает такой результативности в "Арсенале".
Дьекереш забил пять голов в 13 матчах за "канониров" во всех соревнованиях, однако Сака уверен, что Виктор прибавит, когда окончательно освоится на новом месте.
"Виктор играет действительно хорошо. Он хорошо освоился в коллективе. В прошлом сезоне мы играли без нападающего вроде него. Кай (Хаверц) — игрок другого типа".
"Нам важно немного подстроиться под его игру и создавать больше моментов. Он осваивается все лучше и лучше с каждым матчем", — сообщил Сака Sky Sports.
29.10.2025
