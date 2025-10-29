Азар включен в Зал славы Премьер-Лиги

Бывший вингер "Челси" Эден Азар был включен в Зал славы Премьер-Лиги, став его 26-м членом.

Таким образом, Азар стал вторым новичком Зала славы в 2025 году после экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла. С этого года учитываются не только голоса публики, но и голоса действующих членов этого закрытого клуба.



Азар выступал за "Челси" с 2012 пор 2019 год, в течение этого времени завоевав два титула Премьер-Лиги. Вместе с "синими" бельгиец также выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Чемпионов, но прочие достижения не имеют веса для Зала славы.



"Для бельгийского паренька из Брен-Ле-Конта, который играет в футбол просто ради удовольствия, включение в Зал славы Премьер-Лиги, где все эти великие игроки, в возрасте 34 лет — это невероятное достижение".



"Я мечтал играть на высочайшем уровне, и я делал это, поэтому я очень рад. Неделя за неделей ты проводишь большие матчи, и в конце сезона ты поднимаешь трофей со своими партнерами по команде. Это красивое ощущение".



"Забивая голы, выигрывая трофеи, ты просто хочешь этого больше. Я горжусь тем, что известен хорошими вещами за свои семь лет в Премьер-Лиге", — цитирует Азара Sky Sports.



