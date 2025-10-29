Азар включен в Зал славы Премьер-Лиги
Бывший вингер "Челси" Эден Азар был включен в Зал славы Премьер-Лиги, став его 26-м членом.
Таким образом, Азар стал вторым новичком Зала славы в 2025 году после экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла. С этого года учитываются не только голоса публики, но и голоса действующих членов этого закрытого клуба.
Азар выступал за "Челси" с 2012 пор 2019 год, в течение этого времени завоевав два титула Премьер-Лиги. Вместе с "синими" бельгиец также выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Чемпионов, но прочие достижения не имеют веса для Зала славы.
"Для бельгийского паренька из Брен-Ле-Конта, который играет в футбол просто ради удовольствия, включение в Зал славы Премьер-Лиги, где все эти великие игроки, в возрасте 34 лет — это невероятное достижение".
"Я мечтал играть на высочайшем уровне, и я делал это, поэтому я очень рад. Неделя за неделей ты проводишь большие матчи, и в конце сезона ты поднимаешь трофей со своими партнерами по команде. Это красивое ощущение".
"Забивая голы, выигрывая трофеи, ты просто хочешь этого больше. Я горжусь тем, что известен хорошими вещами за свои семь лет в Премьер-Лиге", — цитирует Азара Sky Sports.
29.10.2025 19:00
Просмотров: 551
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Польше мигрант из Белоруссии изнасиловал 15-ти летнего парня из Узбекистана.
Onet.pl сообщает, что в понедельник ночью в один из полицейских участков в Польше прибежал окровавленный и обнажённый молодой человек. До того, как потерять сознание он успел рассказать полицейским, что его держали в сарае, на территории теплиц по выращиванию голубики. Молодому человеку было 15 лет и сам он родом из Узбекистана. Перед этим происшествием он познакомился с мигрантом из Белоруссии, который представился известным продюсером и предложил заработать денег в модельном бизнесе. Для этого белорус заманил его на территорию теплиц, где начал у нему приставать и потом изнасиловал в жестокой форме. Очнувшись парень сумел добраться до ближайшего полицейского участка, где ему вызвали скорую помощь.
Уже в больнице узбек отказался сотрудничать с полицией и забрал своё заявление об изнасиловании. Он утверждал, что всё было по обоюдному согласию и просил найти белоруса, чтобы признаться ему в своих чувствах.
В Польше секс с несовершеннолетними является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому полиция открыла криминальное дело и объявила белоруса в розыск. Но уже, чтобы не обрадовать, а чтобы наказать мигранта из Белоруссии.
Бля, вот это ор. Походу наш Наркот Хусанова "продюсировал". Уихихихи.
(ответить)
Схуяли?
(ответить)
Хохлы не смогли снять российский флаг в Покровске, пришлось сбивать его дроном
Дроном, на который всей Украиной собирали сначала по 20 гривен, потом по 10, сейчас по 7 со слезами собирают.
Оррруу с тарасов.
(ответить)
29.10.2025 19:03 #
b84
долбоебы все новостями перекидываются и мнят себя невъебовыми инфо-войнами
просто конченные
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/118079/?c=1
28.10.2025 20:38 #
b84
Отсидевший 23 года людоед Михаил Малышев из Перми съел ещё одного человека
Жертвой оказался его сосед, с которым тот часто выпивал. Своих первых жертв Малышев убил и съел в конце 90-х, ещё в восьми таких же преступлениях его подозревали. Малышев вышел на свободу в 2022 году.
(ответить)
28.10.2025 15:08 #
b84
Умер актер Роман Попов — звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Ему было 40 лет. О смерти актера сообщил ТАСС со ссылкой на концертного директора Илью Новикова.
В августе Попов рассказал в своих соцсетях о рецидиве рака мозга, который у него первый раз диагностировали еще в 2018 году.
Попов играл в КВН, был резидентом Comedy Club, а в 2016 году стал играть одну из главных ролей в сериале телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки».
(ответить)
(ответить)
Пора создать зал славы Фапла и ввести в него персонажей что отличились за все время существования. Предлагайте ваших кандидатов.
Я номинирую сосыча как двукратного обладателя престижной премии Urinoir d'Or.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий