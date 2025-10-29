Мерсон: "Челси" — кубковая команда"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что в этом сезоне у "Челси" есть шансы на успех только в кубковых соревнованиях, но не в Премьер-Лиге.

В прошлую субботу "Челси" проиграл дома "Сандерленду" со счетом 1:2, будучи отброшенным на девятое место в Премьер-Лиге.



По мнению Мерсона, недостаток опыта является важным фактором, почему "Челси" не сможет претендовать на титул, однако Пол оптимистичен насчет шансов команды Энцо Марески в других соревнованиях.



"Против "Сандерленда" у "Челси" был плохой день. Когда матч находится на столь поздней стадии, вы должны убедиться, что не проиграете его. Очко есть очко. Это поддерживает ход, который набрали".



"Но у "Челси" молодая команда, и с этим связана их нестабильность . У них кубковая команда".



"Нестабильные команды хорошо выступают в кубковых соревнованиях. В отдельно взятом матче они могут одолеть любого, но им сложно это воспроизводить на протяжении сезона лиги. Они не будут грозой в лиге на протяжении 38 туров".



"Такова ситуация в "Челси". Они уже выигрывали кубки и могут выиграть еще одно кубковое соревнование в этом году, но вам не выиграть титул лиги со столь молодой командой".



В данный момент таков их проект. Они выбрали покупать молодых игроков, но так не выиграешь титул лиги ", — сообщил Мерсон Sky Sports.