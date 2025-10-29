Мареска признался, что "Сандерленд" застал его врасплох

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что оказался не готов тактически к матчу против "Сандерленда".

В минувший уикенд "Челси" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Сандерленда", который застал Мареску врасплох.



По словам Марески, "Сандерленд" впервые в сезоне сыграл с пятью защитниками матч целиком, а Энцо готовился совсем к другому.



"В своих девяти матчах в Премьер-Лиге "Сандерленд" никогда не играл в пять защитников с самого начала".



"Они сыграли девять матчей, и я посмотрел все девять матчей "Сандерленда" до матча с нами. Такого не было никогда".



"Да, бывало, они заканчивали матч с пятью защитниками, потому что они вели 1:0, и заключительные 10 минут они играли в пять защитников. Но с начала — никогда".



"Мы готовились к матчу, ожидая, что "Сандерленд" будет играть в четыре защитника. Поэтому в раздевалке перед матчем, перед разминкой, я сказал: "Парни, наш план на "Сандерленд" идет в мусорную корзину".



"Это так сложно. У нас был план на этот матч, и за 10 минут нам нужно было его изменить".



"Это проблема, когда сюда приезжает команда, чтобы играть в пять защитников и отсиживаться в обороне. Так сложнее", — цитирует Мареску Evening Standard.