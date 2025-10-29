Киммих: "У Вирца нет причины сомневаться в себе"

Флориан Вирц Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих выразил свою поддержку партнеру по сборной Германии Флориану Вирцу, который все еще осваивается "Ливерпуле".

Начало английской карьеры Вирца оказалось чрезвычайно сложным, и на собственные проблемы Флориана, связанные с адаптацией, наложились общие проблемы "Ливерпуля", который проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге.

Будучи капитаном сборной Германии, Киммих поддерживает контакт с Вирцем, и Йозуа убежден, что Флориан преодолеет текущие трудности.

"Я контактировал с ним. Но у него нет абсолютно никакой причины сомневаться в себе".

"Фло обладает идеальным сочетанием мастерства и характера, а это всегда приведет тебя как игрока к вершине в долгосрочной перспективе".

"Ему нужно оставаться терпеливым, а также это, конечно, зависит от его команды", — сообщил Киммих Bild.




